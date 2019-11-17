قال المؤلف والكاتب مدحت العدل، إنه ضد منع أغاني المهرجانات، مطالبًا في الوقت نفسه، بدراسة أسباب زيادة عدد مستمعي هذا اللون من الأغاني.

وأضاف خلال حواره مع برنامج " القاهرة الأن " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة العربية الحدث: "هاني شاكر صديق، حر يدير نقابة المهن الموسيقية بالشكل اللي شايفه صح، لكن أنا ضد منع أي حد، لازم نحلل الظاهرة".

وتابع، أنه في إحدى المرات التقى بمغني شعبي، قال إن اسمه "إسلام شيبسي"، وذلك في إحدى زياراته للفنان عمرو مصطفى: "قلتله أهلًا وسهلًا، فحس إني مش مهتم، ففرجني في حفلات له في إنجلترا والدنمارك، وعدد مستمعيه كان كبيرًا للغاية".

وأردف، أن الحل الوحيد للتعامل مع هذا النوع من الأغاني، هو إنتاج أغاني أفضل، موضحًا، أنه أنتج فيلم مافيا، في نفس العام الذي شهد إطلاق الجزء الأول من فيلم اللمبي للنجم محمد سعد.

وواصل: "مفيش حاجة اسمها رقابة على المصنفات الفنية، لو الفنان ممشيش بشكل قانوني امنعه، لكن مفيش حاجة اسمها صوته مش عجبني، عاجبنا إحنا، لو الرقابة وافقت على الأغنية يبقى لا تملك إنك تمنعها، وساعتها المنع بيبقى تعسفي".

وأشار، إلى أنه عندما أنتج فيلم "إشارة مرور"، رفضت الرقابة إحدى أغنياته للفنان محمد فؤاد، بسبب كلمة "طُز"، لافتًا إلى أن وزيرة الثقافة –آنذاك- درية شرف الدين، تدخلت وأجازت الأغنية.