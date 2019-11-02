دافع الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عن الإعلامية أسما، ابنة الفنان شريف منير، بعدما تعرضت للهجوم، إثر وصفها لبعض أفكار الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي بـ"التطرف".

ووصف العدل، ما تعرضت له "أسما"، بالإرهاب الفكري، كما شدد على أن الشيخ محمد الشعراوي ليس نبيًا ولا معصومًا، مطالبًا مهاجميها بتعلم الاختلاف، حيث استشهد بمقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عندما قال أصابت امرأة وأخطأ عمر.

وكتب "العدل"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في موضوع بنت شريف منير.. ما هذا الإرهاب الفكري لشابة قالت رأيها في شخص - مهما علا شانه - ليس نبياً ولا معصوماً.. تعلموا الاختلاف يا بشر.. الفاروق عمر بن الخطاب قال أمام المسلمين - وهو من هو- أصابت امرأة وأخطأ عمر. استقيموا ولا تعبدوا أصناماً تصنعونها".

بداية الأزمة تعود حينما نشرت "أسما" منشورا عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، طلبت فيه من متابعيها، ترشيح اسم أحد الدعاة من أجل متابعته.

وقالت أسما: "صباح الخير عايزة آخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟".

وتلقت الكثير من الترشيحات من المتابعين، كان من ضمنها الشعراوي، حيث قال أحدهم: "طلعي دروس الشيخ الشعراوي من you tube مفيش أحسن منه فعلًا".

وردت أسما: "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجه، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي معرفش يستوعبه.. حقيقي استغربت".

وفي النهاية، اعتذرت أسما شريف منير، عن ما بدر منها من حديث مسيء عن الشيخ الشعراوي، وقالت عبر حسابها على موقع فيس بوك: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، اتفهم كلامي على إني أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عمومًا عمري ما أحب أغلط في حد".

وتابعت: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم آخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".

وأضافت: "كل ما في الموضوع إني كنت بدور عن مرجع ديني ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط وعشان أفهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلاً مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن زلة لساني وكلمتي، وحقيقي إني أكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمة الله وجزاه كل خير.. وربنا عالم نيتي إيه".