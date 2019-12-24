مدحت العدل يشيد بـ"ممالك النار".. وينتقد "شقلطوني في بحر بيرة"

قال مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، إن مسلسل "ممالك النار" تم إنتاجه بشكل هائل، وأداء كل الفنانين كان أكثر من رائع خاصة الفنان خالد النبوي، مضيفًا: "آن الأوان للعرب أن يقدموا مثل هذه الأعمال"، وذلك خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث".

وأضاف "العدل": "مصر تقدر تعمل ممالك النار وعشرة زيه إحنا في مصر عاملين الناصر صلاح الدين في سنة 1970، مصر تقدر تعمل كل حاجة لو عاوزين والدليل على ذلك فيلم الممر هي دي القوة الناعمة اللي لازم نستخدمها".

وأشار الكاتب والسيناريست إلى أن مسلسل "ممالك النار" يعكس كيف تستخدم الدين في السياسة مثلما يفعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الآن في استخدامه للإخوان، مضيفًا: "أنا أول واحد يقول إن الصهاينة والإخوان وجهين لعملة واحدة فكلاهما يستخدمان الدين في السياسة ونحتاج مثل مالك النار الآن لتصوير سياسات أردوغان فمشهد واحد كفيل بإظهار سياساته".

وأكد أن الفنان خالد النبوي هو أفضل ممثل في عام 2019 بعد مسلسل "ممالك النار"، واصفاً إياه بأنه ممثل وفنان مختلف دائماً، مضيفًا :" خالد النبوي فنان متميز صحيح بيعد فترات طويلة مابيتشغلش بس في الآخر ربنا بيبعتله العمل المميز الذي يستحقه ويفضل ممالك النار معلم في أذهان الناس".

وتابع: "أسوأ أغنية في عام 2019 هي أغنية شقلطوني في بحر بيرة لحمو بيكا وهي أغنية غريبة، صحيح أنا ضد منعه وأن نترك الذوق للناس في النهاية".