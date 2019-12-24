عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من مسؤولي الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، ومشروع تطوير القطاع الشمالي لمحافظة الجيزة.

وقال الجزار إنه جرى خلال الاجتماع استعراض حصر أعداد الوحدات السكنية التي سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، واستعراض البدائل المختلفة، والتي تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، وكذا استعراض تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالي لمحافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسي، وخلق مجتمع حضاري بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، وكذا أهمية تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالي لمحافظة الجيزة، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.