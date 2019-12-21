قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى 250 ألف م3/ يوم؛ لخدمة 500 ألف نسمة بالمنطقة، وكذا المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 95% من المشروع.

وأضاف المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني في شرق بورسعيد، إن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية، وتشمل وحدات إزالة الزيوت والشحومات، وحدة التنقية الفائقة، مبنى المولدات والمحولات، 10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/يوم لكل وحدة، و4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3، والمنشآت الإدارية، وتشمل مبنى الإدارة، مبنى المهندسين، سكن العاملين، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، وتشمل أسوار، بوابات، أبراج حراسات، طرق وأرصفة، مسطحات خضراء.

وأكد رئيس الجهاز أن المياه التي سيجرى إنتاجها من المحطة يمكن استخدامها في الحياة العملية كأعمال الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية، في إطار خطة الدولة للاستفادة من محطات التحلية في المدن والمحافظات الساحلية.