قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي إنّ ارتفاع النمو الاقتصادي بمقدار 5.6%، وتراجع عجز الموازنة إلى 8.4%، جاء نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي في 2019 بقطاعاته الأساسية كافة، كما أنّ زيادة معدل النمو تؤكد زيادة الإنتاج في المجالات كافة.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ معدل النمو هو الأعلى الذي تحققه مصر منذ نحو 10 سنوات تقريبا، والأعلى في أفريقيا والمنطقة ككل، وإذا قورن بمعدلات النمو العالمية سنجد أنّ الأخير لم يتجاوز 3%، كما أنّ معدل النمو في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 2%، ما يؤكد أنّ مصر حققت إنجازا اقتصاديا كبيرا في القطاعات كافة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أنّ تراجع عجز الموازنة يؤكد زيادة الإيرادات عن المصروفات، في حين أنّه منذ 4 سنوات وصل عجز الموازنة إلى 12%، وبالتالي زيادة الدين العام، إذ أصبح العجز الآن 8.2% وهناك توقعات بالانخفاض أكثر خلال الفترة المقبلة.