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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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محافظ البحر الأحمر يستعرض أمام وفد برلماني مشروعات الطرق بالإقليم

محافظ البحر الأحمر يستعرض أمام وفد برلماني مشروعات الطرق بالإقليم

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: أردوغان بهلوان.. وتصريحاته للاستهلاك

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: أردوغان بهلوان.. وتصريحاته للاستهلاك

"صحتنا في أكلتنا".. مبادرة لتوفير وجبات آمنة لطلاب سوهاج

"صحتنا في أكلتنا".. مبادرة لتوفير وجبات آمنة لطلاب سوهاج

ظهرت بافتتاح المنتدى.. نيللي قسيس تروي لـ"الوطن" رحلتها مع الغناء

ظهرت بافتتاح المنتدى.. نيللي قسيس تروي لـ"الوطن" رحلتها مع الغناء

أديب يوجه رسالة لـ"السيسي" على الهواء: "اذكر أردوغان وتميم بسوء"

أديب يوجه رسالة لـ"السيسي" على الهواء: "اذكر أردوغان وتميم بسوء"

جمعية وكنيسة تهديان أطفال الأورام طواقي كروشيه

جمعية وكنيسة تهديان أطفال الأورام طواقي كروشيه

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أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

أهالي مرضى السرطان يحكون لأطفالهم "قصة زين": "بطل وحارب بكل قوة"

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

توقف سقوط الأمطار.. توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

الشاب الهارب من الموت: تعرضت للاختطاف عندما كنت في الخامسة.. ورسالتي للشباب "ابتسموا"

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

تجنب تصوير البرق والركنة في الجراج.. 14 نصيحة لمواجهة الطقس السيئ

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

سيلفي وطلب زواج.. طوابير من معجبي "الروبوت" صوفيا بمنتدى الشباب

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

في أسوان وشباب العالم.. السيسي مهتم بسلام منطقة "الساحل والصحراء"

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