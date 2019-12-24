ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه وبحوزتة سلاح ناري ومخدرات. جرى التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط المدعو أشرف " ا ع" 29 سنة،عاطل ومقيم ميت العطار، دائرة المركز، محكوم عليه هارب في قضية جنايات مركز بنها لسنة 2018 "مخدرات" بالسجن المؤبد وغرامة 20000 جنيه، وبحوزته سلاح ناري طبنجة 9 مم مجهولة الماركة مطموسة الأرقام و3 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 60 جرام ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.