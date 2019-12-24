تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، من جهودها لضبط شباب اقتحم صيدلية بمنطقة قحافة، في طنطا، وقام بسرقتها تحت تهديد السلاح، بعد التعدي على العاملة فيها وتقييد يديها بالحبال.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، عن ورود بلاغ من صاحب صيدلية بمنطقة قحافة دائرة القسم، يتضمن اقتحام شخص الصيدلية وإشهار سلاح أبيض"مطواة" في يده، وتقييد يد المسؤولة عن الصيدلية، وسرقة مبلغ مالي وبعض الأدوية وفر هاربا.

وعلي الفور، انتقل المقدم أحمد الهرميل مفتش مباحث أول وثان طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم ومعاونيه لمعاينة الواقعة، وإجراء التحريات الأمنية وسؤال المختصة بالصيدلية، وتبين أن المتهم سأل الموظفة بالصيدلية عن وجود كاميرات من عدمه، وقام بإشهار سلاحه عليها، وهددها ثم قيد يديها ووضع لاصق على فمها، وسرق بعض الأدوية ومبلغ مالي وفر هاربا، تم تشكيل فريق بحث قاده العميد إيهاب عطية، رئيس المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.