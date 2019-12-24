"ماتيجى نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل مدحت صالح، على مسرح أوبرا جامعة مصر بالسادس من أكتوبر، في تمام الساعة 8 مساء، وتبلغ أسعار التذاكر 300، و650 جنيها.

حفل عيد الميلاد باغاني والت ديزني للمايسترو محمد حلمي، على المسرح الصغير، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيه.

حفل الزهروان بقاعة الحكمة ساقية الصاوي فرع الزمالك، وذلك في تمام الـ6:30، ويبلغ سعر التذكرة 47 جنيها.