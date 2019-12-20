ما تيجي نخرج.. شيرين عبدالوهاب بمركز المنارة وبلاك تيما في درب 1718

"ما تيجى نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

حفل شيرين عبدالوهاب على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، 10 مساء، أسعار التذاكر 400، 800، 1000، 1500 جنيها.

حفل فريق بلاك تيما، في درب 1718 بمصر القديمة، 8 مساء، سعر التذكرة 100 جنيه.

حفل فرقة أيامنا الحلوة، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، 8 مساء، أسعار التذاكر 67 جنيها، 107 جنيهات.

حفل محمود التهامي، في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 67 جنيها.

حفل فرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية، 8 مساء، وأسعار التذاكر 25، 35، 45 جنيهًا.