استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إنجازات وحدة تصميم وتطوير البرمجيات في التحول الرقمي في التقرير المقدم من الدكتور ممتاز حجاب ، وذلك في إطار حرص الجامعة علي تطوير الاستخدام الالكتروني للبرمجيات والمساعدة في رفع كفاءة الأنظمة الإدارية الداخلية وفقا للخطة القومية في التحول الرقمي .وأوضح رئيس الجامعة أن الانجازات شملت تسجيل الطلاب الجدد للشعب والبرامج الجديدة من خلال تقديم طلبات الالتحاق بالبرامج و مراجعة و اعتماد طلبات التسجيل عن طريق الانترنت، إضافة الى إنشاء برنامج توثيق انجازات قطاعات وادارات وكليات ومعاهد بقاعدة بيانات مخزنه على الخادم الرئيسي للجامعة.كما تم تدشين تطبيق ( ساكن ) لحجز فندق الجامعة و قاعة المؤتمرات لإتاحة امكانية حجز الغرف بكافة خدماتها حيث يستطيع المستخدم الحجز المسبق و اختيار كافة خدماته و سداد قيمة الحجز عن طريق خدمة التحصيل الإلكتروني.أضافة الى انشاء برنامج المعامل المركزية لميكنة نظام الحجز في كافة المعامل البحثية و العلمية الموجودة بالجامعة و كلياتها المختلفة من خلال واجهة للبرنامج علي شبكة المعلومات الإنترنت بحيث يكون التحكم في البرنامج و إدارته من خلال لوحة تحكم خاصة بفريق العمل و كافة القائمين علي المعامل بالكليات.

علاوة علي انشاء برنامج الاتصالات الادارية لإعادة الهيكل التنظيمي للجامعة و تسكين جميع العاملين بالإدارات للمستندات وتعريف كل مستند على النظام عن طريق رقم مميز و باركود و تسجيل وتتبع جميع التحركات والإجراءات الخاصة بالمستند بين الادارات والكليات .وتابع رئيس الجامعة أن الانجازات شملت أرشفة المجالس والبروتوكولات والقرارات و متابعتها وميكنة جميع مجالس الجامعة من خلال نظام الهواية الرقمية .وانشاء بوابة بيانات الخريجين لعرض بيانات الخريجين.وانشاء المنصة الموحدة للخدمات الالكترونية لعرض كافة الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال موقع الجامعة لكل من الطلاب و أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الخدمات العامة و المجتمعية و أيضا عرض خدمات التعلم المدمج .وفيما يخص الطلاب أشار رئيس الجامعة الى انشاء تطبيقات الموبيل لخدمات الطلاب بهدف اتاحة جميع الخدمات الالكترونية للطلاب من خليل تطبيقات الهواتف الذكية ، وتزويد القاعات الدراسية بالعديد من الشاشات التفاعلية ، كما تم انشاء برامج التسجيل في الدراسات العليا بكليات الحقوق و التجارة و التربية و ميكنة المكتبة الرقمية لتسهيل الخدمات المتاحة للطلاب .