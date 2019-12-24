جددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها لضمان سلامة الأقلية المسلمة في الهند وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة هناك، مؤكدة أهمية دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة، التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز.

وذكرت المنظمة الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الثلاثاء - أنها تتابع التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيتي حقوق المواطنة ومسجد بابري.

وأشارت إلى أن أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.