قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إنّ سعر صرف الجنيه المصري بدأ في الارتفاع أمام الدولار الأمريكي، وأصبح هناك تحسنا بنسبة 10.03% منذ بداية 2019 وحتى الآن.

وأوضح الإدريسي خلال استضافته مع الإعلامية آية جمال الدين ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، أنّ المختصين أكدوا استمرار تحسن صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الفترات المقبلة.

ولفت الإدريسي إلى تحسن الصادرات المصرية، وترشيد الواردات، والاهتمام باستيراد المواد الخام التي تدخل في الصناعات المصرية، كما شهد مجال السياحة أيضًا تحسنا كبيرا في الإيرادات.