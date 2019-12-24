هنأ المخرج شكري أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أسامة هيكل، بعد تعيينه وزيرًا لدولة شؤون الإعلام، متابعًا: "سيكون إضافة كبيرة للإعلام، وقادر على ضبط المشهد مُجددًا".

وأضاف "أبو عميرة"، لـ"الوطن" أنَّ أسامة هيكل، على دراية تامة بالمناقشات التي جرت بين الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار، بشأن سداد ديون "ماسبيرو"، من خلال إعطاءه بعض الأراضي المملوكة لـ"الوطنية للإعلام"، عندما كان رئيسًا للجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، إذ أنه وجوده سوف يُسرع في الموافقة على إنهاء هذه الديون.

وطالب بعودة المسلسلات لقطاع الإنتاج مُجددًا، وأنَّ يستعيد ريادته من خلال تقديم أعمال ذات قيمة جيدة، فضلًا عن وضع قناة "نايل تي في"، على الأقمار الصناعية، بشأن مخاطبة الشعوب المختلفة، وتصل للجمهور المُستهدف.

وقال أبو عميرة إنَّ أهم اختصاصات عدّة، هو التنسيق بين الهيئات الإعلامية الثلاثة، ووضع الاستراتيجية الإعلامية للدولة، لاسيما أنَّ مصر لازالت تواجه حربًا إعلامية شرسة من الخارج.