متخصص: تطوير التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية

قال محمد عبد المجيد عبد الرازق، المستشار السابق لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، إنه ينظر للتعليم الفني بنظرة دونية، وذلك على مدار الثلاثين سنة الماضية، حيث إن السينما والدراما قللا كثيرا من قيمة التعليم الفني.

وأضاف عبد الرازق، من خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن انتساب أي طالب للتعليم الفني كان يعتبر ضياع للمستقبل، لأن المجتمع يتعامل مع العمالة الفنية بشكل دنيوي على الرغم أن الدول المتقدمة قامت على التعليم الفني والعمالة المدربة.

وتابع عبد الرازق، أن برنامج تطوير التعليم الفنى قد حظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، وذلك من أجل تطوير المناهج والبنية التحيتة وتدريب المدرسين، وربط المدارس التطبيقية والتكنولوجيا الجديدة بالقطاع الخاص واحتياجات سوق العمل.

وأشار عبد الرازق، أنه يجب إعادة تثقيف المجتمع للتعليم الفني، عن طريق الإعلام لتوضيح أهمية التعليم الفني، وأيضا من خلال الندوات الثقافية وقصور الثقافة، ولفت إلى أن آخر عمل فني عظم من دور التعليم الفني كان مسلسل "ارابيسك" الذي أوضح قيمة فن الأرابيسك.