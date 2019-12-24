سجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند 697 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 990 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليبلغ 13805.43 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.36%، ليبلغ 526.42 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي تراجع بنحو 0.48% ليصل إلى 1384.06 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 86 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وحافظت أسهم 46 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.