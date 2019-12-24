ذكرت وزارة التنمية المحلية أنّ التصالح في مخالفات البناء جار في ضوء صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذ تمّ تكليف المحافظات بسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية بمشاركة المختصين من وزارة الزراعة، واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات والإعلان بالجهات الحكومية التابعة للمحافظات والجمعيات الزراعية عن قبول التصالح في المخالفات وحث المواطنين على التقدم للتصالح، وقبول الطلبات غير المستوفاة مع استيفائها في المراحل التالية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى تشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون، وهي لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ولجان التقدير، مع موافاة المحافظات بالاستفسارات والإجابات الخاصة عن المشكلات العملية للتطبيق، وبعض الأمثلة الاسترشادية لكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بما يسهم في توضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في ضوء التنسيقات التي تمت مع وزارة الإسكان في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الكتل التي تم ضمها للحيز العمراني وتم الموافقة عليها بلغ 5877 كتلة سكنية بالمدن والقرى.