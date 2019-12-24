تسجيل الدخول
طارق الحميد يكتب: تركيا وقطر.. المستهدف مصر

أحدث الأخبار

عبدالغفار: مستعدون للتعاون مع أشقائنا العرب لنقل خبراتنا في التعليم

عبدالغفار: مستعدون للتعاون مع أشقائنا العرب لنقل خبراتنا في التعليم

متخصص: تطوير التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية

متخصص: تطوير التعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية

مصر تستضيف مؤتمر وزراء التعليم العالي في الوطن العربي

مصر تستضيف مؤتمر وزراء التعليم العالي في الوطن العربي

فيديو.. نمر يهاجم طفلا في عمر السابعة

فيديو.. نمر يهاجم طفلا في عمر السابعة

الإدارية العليا تؤيد قرار الخارجية بصرف مستحقات أمين شرطة بالدولار

الإدارية العليا تؤيد قرار الخارجية بصرف مستحقات أمين شرطة بالدولار

الإدارية العليا تلغي طعن طالبة هندسة لتحويلها للصيدلة لبلوغها "الرشد"

الإدارية العليا تلغي طعن طالبة هندسة لتحويلها للصيدلة لبلوغها "الرشد"

اختيارات الوطن

"إعدام بريء" آخر ظهور على الشاشة.. معلومات عن الفنان الراحل جلال رجب

"إعدام بريء" آخر ظهور على الشاشة.. معلومات عن الفنان الراحل جلال رجب

لمواجهة المطر والسيول.. 7 نصائح لسكان الأدوار العليا

لمواجهة المطر والسيول.. 7 نصائح لسكان الأدوار العليا

"المتحدة" تنهض بالفيلم الوثائقي.. إبراز تضحيات رجال الشرطة وجرائم "الإرهابية"

"المتحدة" تنهض بالفيلم الوثائقي.. إبراز تضحيات رجال الشرطة وجرائم "الإرهابية"

"شيماء" صارحت خطيبها بإصابتها بالسرطان فتزوجها

"شيماء" صارحت خطيبها بإصابتها بالسرطان فتزوجها

من تعذيب "ماكس شبرا" لـ"كلب المطرية".. الحبس والغرامة يلاحقان المتهمين

من تعذيب "ماكس شبرا" لـ"كلب المطرية".. الحبس والغرامة يلاحقان المتهمين

عازفة مهرجانات بتعرف ترقّص الناس.. حتى على الكلمات الحزينة

عازفة مهرجانات بتعرف ترقّص الناس.. حتى على الكلمات الحزينة

الأكثر قراءة

عاجل