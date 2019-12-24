تحطم الممشى الزجاجي في حمام كليوباترا السياحي بمدينة مرسى مطروح بسبب الارتطام بالأمواج الشديدة نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وتتعرض، اليوم، شواطئ مدينة مرسى مطروح لارتفاع المد والجذر والتي وصلت للممشى المصنوع جزء كبير منه من الزجاج، الذي يسمح بدخول الزائرين للمكان السياحي من المصطافين وأهالي مطروح بالسير عليه للوصول لحمام كليوباترا الذي تشتهر به مطروح.

ويعد هذا هو موسم الشتاء الأول الذى يمر على حمام كليوباترا بمطروح بعد الانتهاء من تطويره منذ أشهر قليلة بشكل شامل وعمل تمثال به لكليوباترا، وأماكن للجلوس بشكل حضاري ليتناسب مع طبيعة مطروح السياحية.

وتفاجئ بعض المواطنين في ظل سوء الأحوال الجوية بمطروح، اليوم، بتحطم أجزاء من الممشى الزجاجي نتيجة ارتطام الأمواج بالممشى من أعلى وأسفل لوقوعه على البحر مباشرة في مواجهة الأمواج.