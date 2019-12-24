دعم الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، النجم تامر حسني بمناسبة الاستعداد لعرض فيلمه الجديد "الفلوس" غدًا بجميع دور العرض السينمائية.

وغرد "قمر"، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلًا: "ربنا معاك يا تيمو"، وشارك جمهوره صورة جرافيك لـ تامر حسني على عملة ورقية.

وكان الفنان تامر حسني أعلن موعد عرض فيلم "الفلوس"، الذي تأجل أكثر من مرة، والمقرر عرضه بدءا من 25 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

فيلم ‏‏"الفلوس"، من ‏بطولة زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎