هبت رياح على مراكز ومدن غرب مصر النجيلة وسيدي براني والسلوم محملة بالأتربة قادمة من ليبيا.

وأثرت الأتربة التي انتشرت، اليوم، على السكان ما منعهم من الخروج للأسواق والشوارع والتزموا منازلهم.

واضطر السائقين على الطريق الدولي "مطروح - السلوم" الرابط تلك المدن الحدودية بليبيا إلى إيقاف سياراتهم على جانبي الطريق الدولي، خاصة سائقو النقل الثقيل المحملة بالبضائع المصرية المصدرة إلى ليبيا بعد انخفاض الرؤية أمام السائقين على الطريق.

وتقترب الرياح المحملة بالأتربة القادمة من الغرب في طريقها إلى مدينة مرسى مطروح ومنها إلى الساحل الشمالي والإسكندرية.