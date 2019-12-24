وقع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مشترك بين كلا من الوزارة والمحافظة لتركيب منظومة لرصد ومتابعة وتشغيل آبار المياه الجوفية عن بعد.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار خطط الدولة للتنمية المستدامة وما تولية من اهتمام للمحافظة على الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة منها بالإضافة إلى تطوير طرق ومنهجيات إدارة واستخدام مصادر المياه بشكل مثالي باستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لإنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكياً عن طريق الحساسات ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة بهدف مراقبة السحب من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وفي ضوء رغبة محافظة الوادي الجديد متمثلة في "صندوق استصلاح الأراضي" في الاستفادة من خبرة وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ ما يلزم للإشراف على أعمال توريد وتركيب منظومة نظام الرصد والاتصالات "التليمتري" للرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يهدف كذلك إلى الاستفادة من خبرات وزارة الموارد المائية والري في مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات فيما يخص إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً في ظل امتلاكها للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات ومراكز المراقبة التي يمكن الستعانة بها لخدمة وزارات وقطاعات عديدة بالدولة، هذا بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الأنظمة.