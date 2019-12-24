وجهت الإعلامية رحمة حسن، من ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف 2"، لذوي القدرات الخاصة.

وقالت رحمة: "ياريس، فيه ناس بتضايقنا، وكمان لا يتقبلونا في المجتمع، ومش بيحسوا بمشاعرنا، ولا تأثير ده علينا، فيه ناس طبعا بتحبنا ياريس وبتقف جنبنا زي حضرتك ياريس، عشان بيحبونا، وكمان بيقدرونا وكل الناس اللي موجودة هنا بتحبنا".

وطلبت من السيسي، عمل مسلسلات وأفلام، تظهر أصحاب ذوي القدرات على حقيقتهم، لأن الإعلام أسهل وسيلة تظهر للناس وتأثر فيهم، الرئيس ده حبيبنا".

وتابعت: "عاوزه طلب أخير ياريس، نفسي أشوفك تاني السنة الجاية، وياريت توعدني بكده، زي ما وعدتني السنة اللي فاتت، أني أحضر الاحتفالية دي، وبالفعل أنا حضرت، أنت أكبر مساعد لينا".

ورد السيسي: "إن شاء الله طول ما أنا موجود وعلى وش الدنيا، هاجي واتشرف، وأنا بقول أنا بتشرف بيكم، وبالفعل بتشرف".