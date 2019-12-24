قالت الدكتورة الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، إنه منذ أصبحت المسؤولية على عاتق رئيس الجمهورية، ووضح للجميع منذ اللحظة الأولى اهتمامه بقضية "ذوي الهمم"، ودعمه الشديد لها.

وأضافت "مبدي"، خلال كلمتها في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أصبح لدينا صوت يسمع وقلب يحلم بالمزيد".

وتابعت: "خلال الأسابيع الماضي خطى أبطال العالم من أولادي لأول مرة قصر الاتحادية، ليتم تكريمهم من سيادتكم، وعندما نودي على أول اسم لكي يكرم، دق قلبي بشدة ودمعت عيناي، وتساءلت عما إذا كان ذلك حقيقيا، نعم كان حقيقيًا، وهو حلم حلمنا به جميعا وتحقق".

وأردفت، أن اليوم ليس مجرد احتفالية، ساردة قصة قصيرة من قصص ذوي الهمم: "هبة والدة طفلين، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذهبت للتسوق في أحد الأماكن وتركت أولادها في المكان المخصص لرعاية الأطفال حتى تنتهي من التسوق".

وأشارت، إلى أن الموظف المسؤول قرر أخذ البنت غير المعاقة ورفض الولد بسبب إعاقته، رغم أنهما كانا في نفس العمر: "هبة قررت تدافع عن حقها، قالت للرجل أنت مش شايف الريس بيعمل معاهم إيه وبيحترمهم أزاي".

ولفتت رئيس الاتحاد الرياضي، إلى أن "هبة"، كملايين الأمهات أصبح لها ظهرا تستند عليه، بسبب ما يفعله الرئيس السيسي: "نستند عليك ونتقوى بك، لقد خلقنا الله من نفس واحدة ويسر كل منا لما خُلق، لكن مع الأسف ما زال فينا من يقسو، ومن يسخر ومن يتنمر، ومن ينكر حقهم في الحياة".