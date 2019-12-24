شهد احتفال العام الماضي من احتفالية "قادرون باختلاف"، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدا من سيادته بلقائهم في نفس الاحتفالية العام القادم، وهو الوعد الذي حرص الرئيس على تنفيذه اليوم، أثناء مشاهدته فيلما وثائقيا يوثق نجاحات ذوي الهمم خلال عام.

وشهد الفيلم، نجاحات ذوي الهمم في الألعاب الرياضية، حيث قال أحدهم خلال الفيلم: " ياريت تشجعوني يا مصريين، وعاوز أشكر سيادة الرئيس وأقوله أنا بحبك أوي وعاوزك تشجعني، تحيا مصر، تحيا مصر".

وقالت إحدى المشاركات في البطولات الرياضية من ذوي الهمم: "إحنا عاوزين نكسب عشان ندي الميداليات للرئيس السيسي".

كما استعرض الفيلم الوثائقي، العديد من الكلمات التي صرح بها الرئيس تجاه ذوي الهمم، وكذلك أجزاء من احتفالية "قادرون باختلاف" العام الماضي.