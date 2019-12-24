وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارتى الأوقاف، والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير 200 مليون جنيه لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، على أن تكون الإدارة الكاملة بهذه المدارس بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة من أجل التوسع في تحسين الخدمة ‏التعليمية.

وفى بداية كلمته، عبر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني عن سعادته بمستوى التعاون الحكومي واشتراك الوزارات في الأهداف؛ لتحقيق رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، والارتقاء ببناء الإنسان المصري بما يحقق لمصر أن تكون من مصاف الدول المتقدمة.

وشكر الدكتور طارق شوقي الوزارتين القائمتين والداعمتين لهذه المبادرة النبيلة، لإنشاء الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم، داعيًا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار في عقول أبنائنا وهي مسئولية كبيرة جدًا.

ومن جهته، رحب الدكتور محمد مختار جمعة بالحضور مؤكدًا على تغيير نمط التعاون بين وزارة الأوقاف وجميع الوزارات على كل المستويات، وذلك إيمانًا بأهمية التعليم فقوة العلم تقوي الأمم، مشيرًا إلى أن الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم وجعل الاستثمار في عقول ابنائنا خطة أساسية لتعظيم كل مواردنا الأساسية، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت أول 10 مدارس يتم بناؤها، وهي واحدة في محافظة البحيرة و9 في محافظات الصعيد من خلال ضخ 50 مليون جنيه كدفعة أولى ثم يليها 50 مليون جنيهًا، ويكون في الصندوق 100 مليون جنيهًا امتدادًا لدعم التعليم.

ومن جهتها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بهذا اللقاء، وتفعيل هذا الصندوق والذى تم اطلاقه ضمن صناديق الاستثمار، بمشاركة جميع أطراف الحكومة والقطاع الخاص والمدني وأطياف المجتمع؛ للمساهمة في التعليم كأهم قضية تنموية في المجتمع، مشيرةً إلى أنه لابد من المشاركة في تحقيق التنمية وتنفيذها كأحد الآليات على أرض الواقع من خلال الاستثمار في الثروة البشرية.

وأوضحت أنه تم إنشاء مجلس إدارة لهذا الصندوق لوضع القواعد والآليات والماليات واجتمع مجلس إدارة الصندوق والذي وجه بتقليل كثافة الفصول وتشجيع التعليم الفني المتميز وإنشاء مدارس فنية متخصصة؛ لتحقيق تعليم متميز ودعمه من خلال مبلغ ثابت بالصندوق يبلغ 100 مليون جنيه لمستقبل أفضل لعقول أبنائنا وبناتنا في مصر.