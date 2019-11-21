شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وقال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة إنّه بموجب البروتوكول سيتم تقديم دعم مادي وفني للمزارع الصغيرة والمتوسطة، ما يؤدي لزيادة الإنتاجية عبر التحول من النظام المفتوح للنظام الراسي المغلق، وتطبيق نظام وقواعد الأمان الحيوي لحماية المزارع بهدف إنتاج غذاء صحي.

وأوضح وزير الزراعة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، أنّه سيتم تقديم قروض لصغار المزارعين في هذا الصدد، بينما قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة في المؤتمر، إنّ التعاون سيخلق فرص عمل ويتيح فرص تصديرية، إذ حققت مصر اكتفاء ذاتيا من الدواجن، وتسعى لطفرة إنتاجية لتخفيض أسعارها بشكل أكبر.

وأوضح يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أنّ التعاون سيزيد الربحية ويخفض الأسعار للمستهلك النهائي، موضحا أنّ البنك الأهلي يتيح تمويلات بـ8 مليارات جنيه لـ17 ألف مشروع.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إنّهم حريصين على التعاون بهدف توفير غذاء صحي وآمن بأرخص الأسعار، موضحا أنّ 70% من إنتاج الدواجن يأتي من مزارع صغيرة ومتوسطة.