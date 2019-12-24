قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة شاركت في العديد من المبادرات المجتمعية، وتأسيس مراكز خدمية مهمة، مثل مركز الدعم النفسي، وإعادة بناء الذات، ومركز رعاية الموهوبين، فضلاً عن تنظيم عدد من القوافل الطبية لخدمة مختلف المحافظات أهمها محافظة حلايب وشلاتين.

وأضاف "الخشت"، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم السادس عشر، بحضور عدد من كبار رجال الدولة الذين تخرجوا من الجامعة، أن الجامعة في مجال البحث العلمي، نشرت 4088 بحثا علميا في الدوريات التعليمية العالمية، وحصلت على ربع جوائز مصر، وانتجت 20٪ من إنتاج مصر البحثي.

وفي المجلات العلمية، أوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة "JAR"، حصلت على المركز الخامس عالمياً وفق تصينف كلاريفت الأمريكي، مؤكداً أنه تم إصدار مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "جاس"، كأول مجلة متخصصة في هذا المجال.