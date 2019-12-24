متحدي إعاقة للرئيس: "نفسي التنمر يختفي".. وربنا يحفظك من كل سوء

قال علي هاني، سفير السعادة من ذوي الهمم، إن أي قرارات إيجابية تتخذها الدولة، تؤثر على أصحاب القدرات الخاصة بالإيجاب وتسعدهم، مضيفًا: "مش إحنا بس، أي حد بيحس إن بلده تهتم به بيكون سعيد، بس إحنا بالذات بيفرق معانا جدا".

وأضاف "هاني"، خلال كلمته في فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، في اليوم العالمي لذوي الإعاقة: "الرئيس لما ابتدى يهتم بينا، الناس كلها بدأت أيضًا تهتم بينا".

وتابع: "نفسي كل شارع أمشي فيه يكون معمول فيه حسابنا، نفسي الأسانسيرات تكون مؤهلة لركوب المكفوفين بدون مرافق، وكمان يكون عملتنا فيه منها برايل، وعاوز كمان إشارات المرور تراعينا، أنا شوفت شوارع جديدة بتتجدد في مصر الجديدة، نفسي يعملوا فيها حسابنا".

وواصل: "نفسي التنمر يختفي من مصر كلها، سواء لينا أو لغيرنا، مينعفش المصريين يتنمروا على بعض"، موجهًا حديثة للرئيس: "بحب حضرتك أوي يا ريس حضرتك محترم جدا ربنا يحفظك من كل سوء".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.