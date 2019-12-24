شارك الفنان بيومي فؤاد، في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، المقامة بمركز المنارة في مصر الجديدة، ودار مشهد كوميدي بين "فؤاد" وأحد أطفال من ذوي القدرات الخاصة، يُدعى أحمد طارق، وسط ضحك من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودار الحوار، على أن بيومي فؤاد، في دور سائق تاكسي، وأحمد طفل من ذوى القدرات، يطلب من بيومي فؤاد توصيله لقاعة المنارة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بيومي خلال المشهد للطفل أحمد: "على فين يا حمادة ليرد الأخير"، ويرد أحمد: "رايح أقابل الرئيس"، فيما رد فؤاد :"لا إله إلا الله"، ودخل السيسي في نوبة ضحك على الهواء بعد هذا المشهد.

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.