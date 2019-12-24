يسير في ثقة وسعادة بالغة، للصعود على المسرح، فور أن سمع اسمه ليكون مع المكرمين مع أقرانه، فاتحا ذراعيه على مصراعيها، معانقا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تواجد بالاحتفال الذي أقامه المجلس المصري لشؤون ذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارة الشباب، لتكريم عددا من ذوي الهمم، في يوم خصصته الدولة للاحتفاء بهم.

مصطفى نوفل، البالغ من العمر 17 عاما، واحد من المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل "قادرون باختلاف2"، الذي عقد في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.

يروي مصطفي نوفل لـ"الوطن"، أنه تلقي منذ 4 أيام، مكالمة هاتفية من الدكتورة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، أنه سيكون من بين المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفل، "كنت فرحان جدا أنى هتكرم من الرئيس ودي حاجة كبيرة أوي".

حوار قصير دار بين "مصطفى" والرئيس على المسرح، على هامش التكريم، "عانقت الرئيس، وقالي أنا فخور بيك، وأنت شاطر، ورديت قتلته وأنا كمان فرحان أني شفتك".

وتقول إيمان أحمد والدة مصطفى لـ"الوطن"، إن تكريمه من الرئيس جاء لكونه أول موديل في مصر من متلازمة داون، بعدما تلقى عرضا من إحدى الشركات في أكتوبر الماضي، وكان في قمة سعادته بالتكريم، "طول الطريق بيضحك وفرحان، ويسألني أنت مبسوطة أقوله أه فرحانة".

مجرد أن علمت والدة مصطفى، بطلب إحدى شركات الملابس لشاب من ذوي الاحتياجات لعرض مجموعة ملابس جديدة، لم تترك الفرصة وتواصلت مع الشركة، حتى جرى اختيار مصطفى لهذا الدور.

بعد جلسة التصوير الخاصة بهذا العرض، أصبح مصطفى نوفل، حديث "فيسبوك"، ولاقت صوره آلاف المعجبين الذين انبهروا من تحويله لأزمته مع متلازمة داون، لفكرة خارج الصندوق، وحلم يتحقق بشكل لم يكن يتوقعه، ففتح له الباب مرة أخرى لتقديم عرض ملابس آخر.

يطمح "مصطفى"، إلى أن يجد وظيفة ثابتة له فى مجال الموديل: "ده حلم حياتى، وأمى هتكون متطمنة عليّا لما اشتغل فى مجال بحبه".