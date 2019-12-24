أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، زيارة مفاجئة لمستشفى سمنود العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، وانتظام حضور الأطباء والممرضين في الفترة المسائية.

كما تفقد أقسام المستشفى، والتقى بالمرضى للاستماع إلى طلباتهم، مكلفاً مدير المستشفى باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال ومضادات السموم.

وأصدر المحافظ توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الشرطة ومنع الإجازات والإلتزام الكامل بالحفاظ على نظافة المستشفى، واتخاذ إجراءات مكافحة العدوى والعمل على الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الطبية بالمستشفى لضمان الاستفادة منها أكبر فترة ممكنة.

وتفقد الأعمال الجارية من صرف صحي ورصف بشارع نعمان الأعصر بالمحلة، موجهاً القائمين على العمل بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال بالشارع، مؤكداً أنّ الجولات المفاجئة مستمرة على جميع القطاعات التي تقدم خدماتها للمواطنين ولمتابعة كافة الأعمال الجارية للانتهاء منها في المواعيد المحددة لها.