خلال حضوره فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم عدد من أصحاب الإنجازات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

وكان من بين من كرمهم السيسي، شهاب الدين عادل خميس، بطل سباحة محليًا ودوليًا، والتحق بنظام الدمج التعليمي ومر بكل مراحله التعليمي، وحصل على 92% كنسبة نجاح في الثانوية العامة، وهو الآن في الفرقة الثانية بكلية الآداب، قسم التاريخ، في جامعة القاهرة، كما أنه عضو فعال في اتحاد الطلاب بالجامعة.

والدة شهاب قالت إن نجلها بدأ التدريب على السباحة منذ أن كان في الثامنة من عمره، وساندته الأسرة في وجه كل العقبات التي قابلته، حتى أصبح بطلًا محليًا وعالميًا، إضافة إلى دراسته في الجامعة.

وأضافت لـ"الوطن أنه عانى كثيرًا من عدم تقبل المجتمع له ولحلمه بأن يصبح سباحًا كبيرًا، وأنه تعرض للمضايقات والتنمر كثيرًا في المدرسة والشارع والنادي، إلا أنه في النهاية نجح في الوصول لحلمه، مسترسلةً "اللي كانوا بيتنمروا بيه بقوا عاوزين يتصوروا معاه".

وتابعت أن نجلها لم يكن ضمن البعثة التي تم تكريمها في قصر الاتحادية لأنه لم يشارك في أوليمبياد أستراليا، وأنهم تلقوا دعوة منذ مدة للمشاركة في احتفالية "قادرون باختلاف"، إلا أنهم علموا بأمر التكريم قبله بـ24 ساعة فقط.

السيسي وافق على طلب شهاب بإلقاء كلمة واحتضنه

وأوضحت أن نجلها تحدث مع الرئيس السيسي خلال تكريمه، وطلب منه إلقاء كلمة، والتي وافق عليها الرئيس على الفور واحتضنه، ليتحدث نجلها عن تجربته وحلمه الذي حققه، ويشكر الرئيس والحضور.

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.