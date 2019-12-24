ألقى عبد الرحمن مصطفى، سفير التشغيل والتدريب من ذوي الهمم، قصيدة شعرية من تأليفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "جيل التحدي"، خلال فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب القدرات الخاصة، في اليوم العالمي لذوي الإعاقة والتي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وقال "مصطفى": "إحنا جيل التحدي من الأزمة هنعدي/ عدي يلا وعدي/ ده الموجة هتهدي/ ده الدنيا في عنينا راسمة الأمل لينا/ بصي يا دنيا علينا أوعي في يوم تنسيني/ دي بداية الطريق لينا شمعة منورة بينا/ مدوا إيدكم لينا وحققوا أمانينا/ ده في يوم هييجي علينا الفجر يملى عنينا/ والفرحة من حوالينا هتغني وتهنينا".

متحدي إعاقة: حققت أحلامي برؤية الرئيس السيسي ومصافحته

وأوضح سفير التشغيل والتدريب من ذوي الهمم، أن قدرتهم في العمل عالية للغاية، وهذا ليس مجرد كلام، حيث إن هناك تجربة اجريت في كوريا الجنوبية ، وأحضروا عدد من الغير معاقين وعدد آخر من ذوي الهمم في خط انتاج أحد المصانع، وكانت النتيجة أن انتاج ذوي الهمم أكثر بـ 35% من الغير معاقين.

وعن أمنيته، قال: "بحلم أني أبقى إعلامي مشهور، بحلم ببلدي إن كل مصنع فيها يفتح مركز لذوي الهمم، يخرج ناس تشتغل في المصنع ده والمصانع اللي زيه، بتمنى أن نسبة الـ 5% تكون متحققة في كل مكان في البلد، كل اللي كنت بحلم به أني أشوف سيادة الرئيس واسلم عليه".

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.