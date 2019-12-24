كشفت أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، تفاصيل احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس، والذي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت "مبدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، إن أول مكتسبات احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي الهمم هو حضور السيسي، مؤكدة أن بحضور الرئيس، أصبح لدينا صوت يسمع، وقلب يحلم بالمزيد ، موضحة أن رسائل الاحتفالية، كانت تدعو إلى عدم التنمر والتشجيع على الدمج.

أمل مبدي: احتفالية "قادرون باختلاف" كان حلم يراودنا منذ أعوام

وأوضحت رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، أن الرئيس يؤكد مرارًا وتكرارًا، أنه يّهتم ويحب ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وهذه تُعد رسالة للحكومة والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني، بأن رئيس الدولة يهتم بذوي الهمم، مشددة على الآباء والأمهات، أن يدربون أبناءهم أصحاب القدرات الخاصة، ويحققون أحلامهم وطموحاتهم، وينظرون إلى احتفاليات قادرون باختلاف، ودعم الرئيس لهم.

وأشارت إلى أن مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة، الذي نفذته وزارة الداخلية مشرف للغاية، وأتمنى أن يجري تكرار إنشاء هذا المبنى في مختلف محافظات الجمهورية، لصالح ذوي الهمم.

وفي مداخلة أخرى، في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أعربت عن أمنيتها في قيام رجال الأعمال بمساعدة الاتحاد المصري لذوى الإعاقات الذهنية، لتأهيل ذوى الإعاقة، مؤكدة أن احتفالية "قادرون باختلاف" كان حلم يراودنا منذ أعوام، كما أن ذوي القدرات الخاصة قادرون على المشاركة في جميع الجوانب الاجتماعية.