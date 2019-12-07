بين التشجيع والتكريم والحضور، تعددت أشكال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرياضة، كغيرها من المجالات المختلفة بالبلاد التي لم يغفل الاهتمام بها رغم مهامه الرئاسية الضخمة، حيث كرم المدربين واللاعبين الذين حصدوا بطولات قارية وعالمية، وفقًا للمستشار بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، هو أحد المكرمين اليوم، من السيسي، إذ حصد 10 لاعبين و6 مدربين على أنواط وأوسمة لحصولها على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وهو ما كان له انعكاس ضخم على حالتهم المعنوية، وجعلهم يشعرون بالسعادة والفخر، وفقا للمهندسة أمل مبدي، رئيسة الاتحاد.

رئيس الاتحاد: بكيت والرئيس بيكرم أول واحد.. حسيت قد إيه المشوار جميل

لحظات قليلة كرّم فيها الرئيس أبطال الاتحاد، لكن كان لها أثر بالغ على الجميع، حيث تروي المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، وعضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية؛ أنه تم إخبارها قبل حوالي 4 أيام باستقبال وتكريم السيسي من قبل وزارة الشباب والرياضية، عقب عودة منتخب مصر الباراليمبي من أستراليا.

وقال مبدي، إن تلك هي المرة الأولى التي يكرم فيها الرئيس الاتحاد عقب بطولة عالمية مجمعة "ألعاب قوى وتنس طاولة وسباحة"، وهو أمر يدعو إلى الفخر الشديد بأن يتمكن أبطال الاتحاد من الوقوف أمام السيسي والتكريم منه أيضا.

"من أول واحد كان ماشي قدامي وهو بيتكرم أنا بكيت حسيت قد إيه المشوار كان حلو وجميل".. هكذا مرت اللحظات الأولى بذهن مبدي، التي استعادت في ثواني معدودة مشوارها بالاتحاد الذي بدأ قبل 5 أعوام، لحين لحظة التكريم الرئاسي التي تعد فارقة بالنسبة للجميع، لتغلبها دموع الفرحة بذلك الوقت.

مبدي: السيسي قالي "أنتوا شرفتونا وكرمتونا".. وتكريمه تاج على راسنا

لم يقتصر تكريم السيسي على اللاعبين والمدربين، ولكن حرص أيضا على تهنئة الفريق التنفيذي للاتحاد والمنتخب الباراليمبي لتهنئتهم، وتقول مبدي: "الرئيس كان في منتهى الرقي والأخلاق كما اعتدنا منه، وجيه يسلم علينا فقولتله أن حضرتك شرفتنا وكرمتنا، قالي لا أنتوا اللي شرفتونا وكرمتونا، وده تاج على راسنا وثقة ما بعدها ثقة".

أكدت رئيس الاتحاد أن تلك اللافتة الرئاسية، كان لها أثر كبير للغاية على نفوس اللاعبين الذين خرجوا بفخر وزهو شديد حاملين للأنواط وكلهم سعادة وحماس، حيث حرصوا على تقديم الشكر لها أيضا بذلك الشرف الضخم، مشددا على أن السيسي سلط الضوء على تلك الفئة بالمجتمع من ذوي الإعاقات ودعمهم بشكل قوي وقدر جهودهم وهو ما انعكس بالإيجاب عليهم.

كما أن لوزير الشباب والرياشة الدكتور أشرف صبحي، دور مؤثر بذلك الملف أيضا، وفقا للمهندسة أمل مبدي، التي أكدت تقديمه دعم قوي لهم حيث حرص على استقبال الفائزين بالطائرة، كأول وزير يقبل على تلك الخطوة، فضلا عن جهده المتواصل معهم، مشيرة إلى أن السيسي لبى دعوتهم في الحضور بالاحتفالية الثانية "قادرون باختلاف" المقررة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنه حضر مراسم التكريم كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.