تفقد اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، الحالة الأمنية والمرورية وخدمات تأمين الكنائس، كما تفقدا المنشآت الهامة والدينية والاقتصادية بدائرة قسم شبين الكوم، ومدينة منوف للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب.

والتقى مساعد وزير الداخلية، بالضباط والأفراد لرفع الروح المعنوية لهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والأخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصي وتنفيذ الحرم الآمن ونقاط الفرز وتلافي أي سلبيات من شأنها أنّ تؤثر على الأمن العام.

من جانبه طالب اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، الضباط والأفراد بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين ومراعاة حقوق الإنسان، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.