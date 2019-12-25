رجاء الجداوي: أحب الجلوس على المقاهي.. وتامر حبيب: أنا من رواد النوادي

استضاف الفنان أشرف عبد الباقي، الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والسيناريست تامر حبيب، خلال برنامج "قهوة أشرف"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، حيث ذكرت الجداوي أنها جلست على مقاه كثيرة، "أنا بحب القهاوي جدا، زمان كنت بحب أروح خان الخليلي دائما أشرب الشاي، ودلوقتي بنروح الكافيه أقعد مع أصحابي".

وأضافت "الجداوي" أن الكافيهات في الوقت الحالي لا أحد يتحدث مع أحد، " كل واحد في حالة، اللي قاعد يشيش واللي بيشرب شاي أو قهوة، واللي قاعد مع موبايله، مبقتش القهوة اللي كنت تقعد فيها زمان تتبادل الحديث".

فيما أوضح تامر حبيب، أنه ليس معتادا الجلوس على المقاهي، ولكنه جلس كثيرًا فيها، ولكنه لم يكن يقابل أصدقائه في المقاهي بل في النوادي، حيث قال "أنا من رواد النوادي، إنما الكافيهات الحديثة اللي لا طايلة نوادي ولا قهوة مليش فيها خالص".