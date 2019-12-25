أسماء وصور مصابي حادث القصير مرسي علم

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير مرسي علم مساء أمس الثلاثاء، عن إصابة 11 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، لـ"الوطن"، إصابة أحد الأشخاص بكسور بينما باقي الإصابات جميعها خفيفة، وتراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، وتم عمل الإسعافات الأولية.

وحصلت "الوطن" على أسماء المصابين وهم؛ عزة محمد بربري، ومحمد جمال عبد العزيز، وإيهاب سيد محمد، وحسام حسن سعيد، وإيهاب محمد السعيد، وهبه عثمان أحمد، وهاشم حسن محمد، وأحمد حسن سعد، وجنا حسين صالح، وطه عبدالنبي الهادي، وإبراهيم حسن إسماعيل.

كان الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر، بانقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 5 على طريق (القصير - مرسى علم)، وأسفر الحادث عن إصابة 11 مواطناً.

تم استدعاء 10 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.