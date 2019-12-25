أول تعليق من طبيب والدة محمد صلاح بعد إهدائه تيشيرت مباراته الأخيرة

أعرب الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى الجامعي بطنطا الأسبق، والطبيب المعالج لوالدة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بإهداء الفرعون المصري له "الفانلة" الخاصة به والتي ارتداها في المباراة النهائية في بطولة أوروبا.

وقال "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، إنه صديق الأسرة منذ سنوات طويلة وأنه يعتز لما بينهم من صداقة، موضحًا أنه يّعشق نجم منتخب مصر محمد صلاح منذ بدايته الكروية، كما أنه يشاهد جميع مبارياته مع نادي ليفربول.

وأوضح الطبيب المعالج لوالدة اللاعب الدولي محمد صلاح، أنه شعر بالسعادة الغامرة عندما أرسل إليه صلاح التيشيرت الخاص به، مؤكدًا أن الفرعون المصري رفع علم مصر في أكثر مكان تُحارب فيه الدولة المصرية وهذا دليل على وطنية محمد صلاح وحبه الشديد لوطنه.