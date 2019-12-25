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جامعة دمياط تقترح مشروع تخرج لكل طلاب الجامعة بعنوان "انفع بلدك"

جامعة دمياط تقترح مشروع تخرج لكل طلاب الجامعة بعنوان "انفع بلدك"

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بشبين الكوم

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بشبين الكوم

بالصور .. بسبب الطقس السيئ.. خروج أمواج البحر إلى شوارع بورسعيد

بالصور .. بسبب الطقس السيئ.. خروج أمواج البحر إلى شوارع بورسعيد

مبروك عطية عن تربية القطط في المنازل: لما تخلص أمك إبقى شوف خالتك

مبروك عطية عن تربية القطط في المنازل: لما تخلص أمك إبقى شوف خالتك

أسماء وصور مصابي حادث القصير مرسي علم

أسماء وصور مصابي حادث القصير مرسي علم

صحة البحر الأحمر: "القصير" ضمن قائمة المستشفيات النموذجية

صحة البحر الأحمر: "القصير" ضمن قائمة المستشفيات النموذجية

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انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

إحدى مكرمات "قادرون باختلاف": الرئيس شجعني ونفسي أشوف أخويا بطل ومشهور

إحدى مكرمات "قادرون باختلاف": الرئيس شجعني ونفسي أشوف أخويا بطل ومشهور

في مشهد إنساني.. أصحاب القدرات الخاصة يلتفون حول الرئيس أثناء كلمته

في مشهد إنساني.. أصحاب القدرات الخاصة يلتفون حول الرئيس أثناء كلمته

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