أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، أن علماء الفقه أجمعوا على عدم جواز إمساك الكلب إلا إذا كان كلب حراسة أو كلب صيد، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وشدد عطية على أن الكلب المتدرب يدخل ضمن كلاب الصيد، مؤكدًا إباحة تدريب الكلاب للهجوم على الأعداء، وأن إيذاء الكلاب للجيران وإفزاعهم للأطفال حرام شرعًا.

وأكد عطية أن تربية الكلب للضرورة طبقًا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلب ينجس صاحبه وينجس الأواني.

ورد عطية على من يقول أنه يستعين بالكلب لأداء دور نفسي للأطفال المصابين باضطرابات: "هاته يا حبيبي ولكن بشرطه واللي بيشيل قربة مخرومة يستحمل الميه لأنه هينجسك وينجس الأواني لكن أخده للضرورة".

وشدد عطية على حرمة إيذاء الكلاب للجيران بنباحهم مشيرًا إلى أن النباح يكون بسبب سوء تغذية الكلب: "إحنا عندنا سوء تغذية للكلاب وسوء تغذية للبني آدمين والكلاب مش هتبطل تهوهو".