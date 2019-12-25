أطلق الفنان الجزائري بلال موفق المعروف بـ" شاب بلال" أغنيته الجديدة بعنوان "غي حيين" على تطبيق أنغامي

الأغنية من كلماته وألحانه وإنتاجه الخاص، توزيع كايل صديق، إخراج دلال سمير، وتم تسجيلها في STUDIO SYMPHONE PLUS. وحققت على قناته بـYouTube أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، واحتلت الترند الأول في الجزائر والمغرب.

يعتمد لون الشاب بلال بصفة عامة على الإيقاع الشعبي البسيط وعلى الكلمات القريبة من أوساط الشعب وتتناول عدة مواضيع وقضايا أغلبهم عن النفاق والغدر والخيانة والحب وكل مايتعلق بالحياة اليومية.

جدير بالذكر أن الفنان الشاب بلال موفق قد أحيا حفلات في بلده الجزائر وحفل في المغرب ضمن فعاليات مهرجان الجوهرة بعد غياب أربع سنوات عن جمهوره، ورغم الغياب الطويل استقطب أزيد من 200 ألف متفرج من الجمهور.