مذيعة ومعيد وموديل ..وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد السيسي

نادى الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين متحدي الإعاقة ومساواتهم بغيرهم في مختلف الوظائف والتخصصات وفقًا لكفائتهم ودون النظر لإعاقتهم التي يتحدونها.

ومنذ بداية عهد الرئيس السيسي اقتحم ذوو القدرات الخاصة مجالات عدة، وشغلوا عددا من الوظائف التي كانت حكرًَا على غيرهم بتميز واضح ضد قدراتهم ومواهبهم.

"الوطن" ترصد أبرز المهن والوظائف التي عمل فيها متحدو الإعاقة في عهد الرئيس السيسي..

معيد ومدرس جامعي

شغل عدد من ذوي الإعاقة وظيفة "معيد جامعي" وتسلموا عملهم بالفعل في عدد من الجامعات المصرية.

وتنوعت الإعاقات التي قهرها هؤلاء الشباب بين متلازمة داون وبين إعاقة كف البصر.

إبراهيم الخولي "أول معيد مصاب بمتلازمة دوان"

في أكتوبر الماضي أصدرت إدارة المعهد الكندي العالي للإعلام قرارًا بتعيين إبراهيم الخولي معيدًا بالمعهد وهو من معاقي متلازمة داون.

وشارك الخولي في المحاضرات الصيفية للطلاب أو "السمر كورس" التي تعقدها الجامعة كل عام للطلاب الراسبين أو المتخلفين عن الحضور في اختبارات بعض المواد ودرس لهم مادة النقد المسرحي.

أحمد رحمة "أول معيد كفيف بإعلام القاهرة"

عينت كلية الإعلام بجامعة القاهرة أحمد رحمة كأول معيد كفيف في الكلية بعدما تخرج من الكلية متفوقًا في الترتيب الثاني على دفعته.

ويسافر رحمة للكلية من محافظة الشرقية ليمارس عمله كمعيد بالكلية ويعكف حاليًا على إعداد الماجستير.

مينا ميشيل "أول معيد كفيف يحصل على الماجستير في الهندسة"

مينا ميشيل هو مدرس مساعد بكلية الهندسة جامعة المنصورة وتم تعيينه كمعيد وحصل على الماجستير في الهندسة وهو من المعاقين بصريا.

ويعتبر ميشيل أول معيد كفيف يعمل في كليات الهندسة في مصر بعدما تخرج من الكلية بتقدير مرتفع وتم تعينه كمعيد فيها ثم إنجازه لرسالة الماجستير منذ فترة قريبة.

موديل

مصطفى نوفل "موديل محترف لشركات الملابس ومصاب بمتلازمة داون"

بملابس جديدة زاهية، ظهر مصطفى نوفل، من أصحاب متلازمة دوان، ليلتقط صورا متباينة من داخل المكان المخصص لالتقاط صورهم كـ"موديل" لمنتجات الشركة.

وتلقى نوفل عرضا من أحد الشركات بعدما رشحته لهذا العمل الدكتور أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وتمت الموافقة عليه، وبدأ التصوير خلال شهر رمضان الماضي.

وبعد جلسة التصوير الخاصة بهذا العرض، أصبح مصطفى نوفل، حديث "فيسبوك"، ولاقت صوره آلاف المعجبين الذين انبهروا من تحويله لأزمته مع متلازمة داون، لفكرة خارج الصندوق، وحلم يتحقق بشكل لم يكن يتوقعه، ففتح له الباب مرة أخرى لتقديم عرض ملابس آخر.

أبانوب رشدي "موديل فرعوني مصاب بمتلازمة داون"

أبانوب رشدي، صاحب الـ 28 عاما، يمتلك موهبة التصوير الفوتوغرافي، وقرر ممارستها منذ عامه الـ14، ليقوم مؤخرًا بإطلاق جلسة تصوير مختلفة فخرًا بحضارة مصر الفرعونية.

"فكرت أعمل سيشن باسم مصر يكون حاجة ملوكي كده".. من هنا روادت فكرة السيشن "أبانوب"، وفقا لحديثه مع "الوطن".

مذيعة

رضوى محمود "أول مذيعة كفيفة في مصر"

انضمت رضوى محمود إلى أسرة برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc" كمذيعة للبرنامج وذلك في أغسطس من عام 2018 وهي من متحدي إعاقة البصر.

والتحقت رضوى بمدرسة خاصة بالمكفوفين حتى وصلت للثانوية العامة وحصلت على مجموع 98%، وكانت من الأوائل على الثانوية العامة لذوي الهمم في مصر.

واختارت الدراسة في كلية الإعلام، وفور تخرجها قدمت برنامج "يلا بينا" على الإذاعة ونالت شهرة كبيرة، ومنه انتقلت إلى العمل في قناة "dmc" لتكون أول مذيعة كفيفة على الفضائيات المصرية.

رحمة خالد "أول مذيعة من مصابي متلازمة داون في مصر"

تعتبر رحمة خالد أول مذيعة من مصابي متلازمة دون وهي تشارك في تقديم برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc".

وخضعت رحمة خالد إلى تدريبات واختبارات لمدة عام، بعدما تخرجت من معهد "الألسن" للسياحة والفنادق قسم دراسات سياحية، العام الماضي.

تميزت رحمة خالد بتفقوها الرياضي في السباحة والتنس وكرة السلة، وحصلت على المركز الأول في بطولة السباحة بأولمبياد "البارالمبية"، وأيضا بطولة الجمهورية عام 2010، كما حضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة، كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة.

وفازت بلقب المرأة الأكثر تأثيراً لعام 2015، كأصغر فتاة سناً في قائمة النساء المصريات، حصولا عليه.