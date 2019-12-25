"فرصة" يعقد لقاء تعريفيا بأهدافه في بني سويف

عقد برنامج "فرصة" أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، اليوم، لقاء تعريفيا بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وإحسان أبوزيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، وأحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج، وعدد كبير من شركاء التنمية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمكين الاقتصادي.

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنّ برنامج فرصة الذي تنفده وزارة التضامن الاجتماعي، يمتلك مميزات عديدة منها التكامل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، ويضع المواطن كهدف أساسي وشريك منفذ في البرنامج، مشيرا إلى أنّ البرنامج يدعم الفئات الهشة اقتصاديا من خلال التأهيل وتعديل السلوك، وإكساب الخبرات وبالتالي الدمج في سوق العمل والإنتاجية، ما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافط بني سويف دعمه الكامل للبرنامج لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمحافظة، واستغلال القرب الجغرافي بين المحافظة ومحافظة القاهرة، مضيفا أنّ هناك خطوات عملية ونوعية سيتم تنفيذها، أهمها، وضع تصور شامل للدفع بالمشروع، تحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعات، وإتاحة فرص عمل للفئات التي لديها التدريب المناسب بالمصانع والشركات التي تقع بدائرة المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنّ البرنامج يهدف للدفع بتنفيذ مشروع قومي ترعاه القياد السياسية وتعمل الحكومة على ترجمته إلى نتائج ملموسة، وهو التحفيز والتشجيع على ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر، ليتحول المجتمع نحو الإنتاجية، مضيفا أنّها البداية الحقيقية التي سبقتنا بها دول تحولت من دول نامية أو متراجعة تنمويا إلى دول متقدمة في شتى مجالات الحياة .

وخلال العرض التعريفي، قال عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، إنّ البرنامج يستهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر، ضمن منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص عمل، لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية، على أن يتم تنفيذ أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والهيئات ذات الصلة والشركاء من القطاع الخاص ويتم الاختيار بناء على الانتشار والنشاط.

وأضاف الشبراوي أنّ البرنامج بصدد إنشاء وحدة مركرية تحت مسمى "ابدأ رحلتك" لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل٬ مشيرا إلى أنّ محافظة بني سويف تتميز بالتنوع في الأنشطة بين الصناعي والزراعي والأشغال اليدوية، ونشاط الجمعيات الأهلية التي تمتلك رؤية مستدامة ومبادرات تمكين اقتصادي ذات رؤية انتاجية والقطاع الخاص، كما أنّ القرب الجغرافي للمحافظة يسمح بالتنوع في الإنتاج وأيضاً السرعة في التبادل التجاري.

وأضاف الشبراوي أنّ فلسفة البرنامج الجديدة تستهدف تعديل سلوك المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعمل، وتطوير طريقة تصميم البرامج من البرامج المحلية المرتكزة على العرض والطلب، وإنشاء شبكات الدعم الشخصي من المتطوعين والموجهين وسفراء التمكين للتركيز على الأصول والفرص غير المستغلة، والتوسع في النماذج الناجحة من خلال تبني واحتضان المبادرات الرائدة حتى تتوسع رأسيا وأفقيا.

ولفت إلى أنّ البرنامج يستهدف بعض الفئات والشرائح الاجتماعية، بينها المرأة والشباب وذوي الإعاقة الباحثين عن عمل والتمكين الاقتصادي للأسر المهمشة والفقيرة ومحدودة الدخل، والمستفيدين الحاليين من تكافل وكرامة والحالات المرفوضة من تكافل.

وبعد اللقاء أجرى فريق برنامج فرصة، عددا من الزيارات الميدانية للجمعيات الأهلية ودور الرعاية والمؤسسات الشريكة ذات الصلة، التي تمتلك وحدات إنتاجية، لمتابعة مدى إمكانية التعاون وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة بما يحقق أهداف المشروع.

يذكر أنّ اللقاء هو الثاني للبرنامج في محافظات الصعيد بعد الفيوم، التي شهدت بداية اللقاءات التعريفية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج فرصة لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي، تحت شعار "من الإتكالية إلى العمل والاستقلالية".