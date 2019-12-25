أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استدامة قطاع البترول في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة، باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة، من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج، ما يسهم في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما، بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس ووادي النيل، باستثمارات حدها الأدنى 155 مليون دولار، ومنح توقيع نحو 10.5 مليون دولار، تشمل حفر 30 بئرا بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وعقب التوقيع، أشار الملا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب خلال الاجتماع الأخير بالاستمرار في التوسع وزيادة خطط البحث والاستكشاف، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية، وهو ما تسعى إليه خطط وبرامج عمل الوزارة الفترة المقبلة، من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية.

ولفت إلى أنّه بتوقيع هذه الاتفاقيات الأربعة، يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء، منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن إلى 103 اتفاقية بترولية، وسيتم لاحقا توقيع 4 اتفاقيات أخرى، فضلا عن 9 اتفاقيات جديدة وافق عليها مجلس النواب، وجار استصدار مشروع القوانين الخاصة بها.

الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك، باستثمارات حدها الأدنى نحو 17 مليون دولار ومنحة توقيع نحو 1.2 مليون دولار لحفر 4 آبار جديدة، والاتفاقية الثانية بمنطقة امتياز تنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك باستثمارات حدها الأدنى نحو 34 مليون دولار، ومنحة توقيع 5 مليون دولار لحفر 13 بئرا جديدا.

أما الاتفاقية الثالثة بمنطقة امتياز شمال بني سويف بمنطقة وادي النيل مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ميرلون الفيوم، باستثمارات حدها الأدنى نحو 36 مليون دولار، ومنحة توقيع 2.3 مليون دولار لحفر 8 آبار جديدة.

والاتفاقية الرابعة بمنطقة امتياز جنوب شرق رأس العش بخليج السويس بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركتي باسيفيك وزد إن بي، باستثمارات حدها الأدنى نحو 68 مليون دولار ومنحة توقيع مليوني دولار لحفر 5 آبار جديدة.