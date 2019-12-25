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عاجل.. بدء حفل افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني بآيات الذكر الحكيم

عاجل.. بدء حفل افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني بآيات الذكر الحكيم

رغم سوء الأحوال الجوية.. وصول 1028 سائحا إلى ميناء الإسكندرية

رغم سوء الأحوال الجوية.. وصول 1028 سائحا إلى ميناء الإسكندرية

"عدم استخدام النقل العام".. نصائح حال إصابتك بنزلة برد

"عدم استخدام النقل العام".. نصائح حال إصابتك بنزلة برد

مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية"يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية"يتفقد مشروعات مدينة المنصورة الجديدة

إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق بدروم برج سكني بأسيوط

إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق بدروم برج سكني بأسيوط

"فرصة" يعقد لقاء تعريفيا بأهدافه في بني سويف

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بمقدم حجز 150 ألف جنيه.. شروط الحصول على شقق سكنية بالتجمع الخامس

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