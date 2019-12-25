كشف مهند عماد، سفير الطفولة لأصحاب ذوي الهمم، السبب وراء اقتراحه الذي قدمه للرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس مادة "احترام الآخر"، في المدارس والجامعات، خلال فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، الذي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بمركز المنارة في مصر الجديدة.

وأضاف "عماد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، على شاشة CBC، أن أصدقائه في الحضانة يتم التنمر عليهم من بعض الأشخاص لذلك قرر عرض الفكرة على الرئيس، موضحًا أن هدف تدريس المادة في المدارس والجامعات هو نشر الوعى واحترام وتقدير المواطنين بعضهم لبعض.

من ناحية أخرى، قدم عماد، الشكر والتقدير لوالدته ووالده وأشقائه على ما قاموا به من مساعدته على وصوله إلى ما كان عليه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يُصبح بطل من أبطال السباحة على مستوى العالم.

وللمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة لـ"المؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.