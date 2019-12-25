إصابة 4 أشخاص باختناق في حريق بدروم برج سكني بأسيوط

أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق في حريق نشب، فجر اليوم، ببدروم أحد الأبراج السكنية يستخدم كمخزن أحذية بمنطقة المعلمين التابعة لحي غرب أسيوط، وجرى السيطرة على الحرق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد الأبراج السكنية، خلف قاعة الريفيرا بالمعلمين دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب ببدروم إحدى الأبراج السكنية يستخدم كمخزن للأحذية وتم الإطفاء والتبريد من قبل رجال الحماية المدنية.

ونجم عن الحريق إصابة 4 أشخاص جميعهم حالات اختناق وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، لتلقي العلاج اللازم ولا توجد خسائر في الأرواح، وكلفت المباحث بكشف أسباب الحريق وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.