أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، زيارة إلى مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، على رأس وفد كنسي ضم عددا من الأساقفة والمطارنة، لتقديم التهنئة للأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد الميلاد المجيد.

ومن المقرر أن يزور البابا بعد ذلك مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بوسط القاهرة، لتقديم التهنئة للبابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا، بالمناسبة ذاتها.

وكانت الكنائس الكاثوليكية والأسقفية والروم الأرثوذكس أقامت قداسات عيد الميلاد احتفالا به طبقا لتقويم الكنائس الغربية يوم 25 ديسمبر.