تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشروعات التي يديرها القطاع العام وأسباب فشلها، قائلا: "القضية مش إنشاء، القضية إدارة المنشآت".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، متحدثا للدكتور محمد القصير وزير الزراعة عن 51 مزرعة للإنتاج الحيواني خرجوا من الخدمة: "لو عندك القدرة تتابعهم في ظل ثقافة الإدارة والأداء الحالي، أنا بقولك أنا جاهز أرفع كفاءة المزارع دي، عشان نبقى مطمئنين إن العمل يدار بكفاءة، بس هقولك حاجة وهتزعل منها، إيه اللي هيخليك تنجح واللي فاتوا منجحوش؟ سوق مصر كبير ومحتاج يدار بشكل كويس".

واستكمل السيسي: "نجاح المشروعات لا يقاس بالأموال، لكن يقاس بتحقيق الأهداف التي يقام من أجلها، والعائد الاقتصادي مش هو كل حاجة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.